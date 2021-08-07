حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية وصيام غرة شهر المحرم 1443 || دعاء السنة الهجرية

حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية وصيام غرة شهر المحرم 1443 بالتزامن مع انتهاء العام الهجري الجاري وبداية عام هجري جديد وهو العام الهجري 1443، فنجد ان عمليات البحث بدأت في الازدياد من قبل الكثير من الأشخاص للتعرف على الكثير من التفاصيل المعلقة برأس السنة الهجرية، ولعل أكثر التساؤلات التي يتم طرحها في هذا التوقيت هو التعرف على حكم صيام يوم رأس السنة الهجرية وكذلك التعرف على الاحتفال بهذا اليوم وحكمة ، حيث يرغب الكثير من المسلمين بالاحتفال بيوم رأس السنة الهجرية اليوم المميز الذي يعتبر ذكرى هجرة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، تابع موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 وسوف نستعرض من خلال هذا المقال حكم الاحتفال بيوم رأس السنة هجرية وكذلك حكم صيام هذا اليوم.

حكم صيام يوم رأس السنة الهجرية 1443

تعبت لما جاء في الدين الإسلامي فلا نجد ما يلزم المسلم بصيام يوم رأس السنة الهجرية، ولكن قد يكون هذا الصيام في ضوء تلبية أو قضاء نذر أو كفارة شيء، أما من تطوع وصيام يوم رأس السنة الهجرية فإن حكم هذا مرغوب به، حيث أن الصيام قي العديد من المناسبات مرغوب به مثل صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة، وصيام يوم تاسوعاء، وكذلك صيام أيام الاثنين والخميس من كل اسبوع، فكلها أيام مستحب بها الصيام، ومن تطوع وصيام أيام اخرى خلاف هذه مثل يوم رأس السنة الهجرية فسوف يكتب له أجر هذا اليوم، أما بالنسبة للضرورة فلا يوجد ما يلزم صيام يوم رأس السنة الهجرية، وعن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

حكم الاحتفال بيوم رأس السنة الهجرية

مع قدوم يوم رأس السنة الهجرية من كل عام يرغب الكثير من المسلمين بالاحتفال بهذا اليوم بأشكال مختلفة من الاحتفالات، فنجد أنه لا يوجد ما يوجب المرء أو المسلم بالاحتفال بيوم رأس السنة الهجرية، حيث لم يرد عن الرسول الاحتفال بهذا اليوم من كل عام، ومن الجدير بالذكر ان الاحتفال بيوم رأس السنة الهجرية يعتبر عادة من عادات وتقاليد الأشخاص الذين اعتادوا عليها ولكنها ليست من الأيام الضروري لها الاحتفال فلم يرد مشروعية الاحتفال بيوم رأس السنة الهجرية من قبل.

دعاء رأس السنة الهجرية 1443 -2021

دعاء رأس السنة الهجرية اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فأسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي عليك، اللهم أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين . اللهم مصرِّف القلوب والأبصار, صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

مواعيد الأعياد الإسلامية في العام الهجري