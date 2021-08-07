موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 في مصر والسعودية والدول العربية

موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 حيث تعتبر رأس السنة الهجرية الجديدة من كل عام هي إجازة رسمية يتم منحها في كافة الدول العربية بشكل عام، ومع اقتراب موعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1443 فنجد ان عمليات البحث تزداد بشكل كبير من قبل الكثير من الأشخاص في الدول العربية المختلفة للتعرف على إجازة السنة الهجرية التي تم منحها من قبل الحكومة في كل دولة من الدول العربية، وتكون هذه الاجازة عبارة عن يوم واحد فقط يتم منحه بشكل رسمي لكافة الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة سواء العامة او الخاصة، على ان يتم العودة الى العمل بشكل مباشر بعد انتهاء هذا اليوم، كما يمكن متابعة سعر بلايستيشن 5، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بموعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 2021 في الدول العربية.

رأس السنة الهجرية 1443

يعتبر يوم رأس السنة الهجرية هو اول يوم في العام الهجري الجديد والذي يكون يوم الاول من شهر محرم اول ايام العام الهجري، وينتهي العام الهجري بشهر ذي الحجة رسميا، ونجد أن هذا اليوم يعتبر يوم هنا يحتفل به المسلمين في جميع انحاء العالم الاسلامي، وهو اليوم الذي يعتبر ذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، ويتم منح هذا اليوم بشكل رسمي اجازة رسمية في جميع انحاء الدول الاسلامية العربية.

موعد اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 في الدول العربية

تعد إجازة رأس السنة الهجرية يوم واحد فقط يتم منحه إجازة رسمية للموظفين والعمال في مختلف القطاعات في الدول العربية المختلفة، ومن المقرر ان تكون اجازة رأس السنة الهجرية 1443 في يوم الأثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس 2021، ونجد أن في مصر والكثير من الدول العربية تقوم بترحيل هذه الإجازة الى يوم آخر، وذلك ليتم الحصول على الاجازة في نهاية الاسبوع ضمن أيام الاجازة الرسمية، وتبعا لما تم تحديده من البحوث الفلكية المختلفة في الدول العربية المختلفة والذي سوف يتحدد بشكل رسمي بعد استطلاع خلال شهر محرم فسوف يحل علينا اول ايام السنة الهجرية الجديدة في يوم 9 من شهر أغسطس الجاري في جميع انحاء العالم الاسلامي، حيث تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2021-1443 للقطاع العام والخاص في مصر تقرر أن تكون يوم الخميس 12 أغسطس 2021