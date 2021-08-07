بريطانيا.. جونسون لن يخضع للعزل الطبي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون لا يحتاج إلى عزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا خلال رحلة إلى اسكتلندا في الآونة الأخيرة.

كان جونسون قد زار كلية الشرطة في فايف يوم الأربعاء ومحطة لتوليد الطاقة بالرياح قبالة أبردينشير يوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أحد موظفيه الذين رافقوه إلى كلية الشرطة وسافر معه جوا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء “يتفقد رئيس الوزراء بانتظام مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وجميع جوانب الزيارات تجري بما يتماشى مع الإرشادات الخاصة بكوفيد”.

وأضاف “لم يتواصل رئيس الوزراء عن كثب مع أي شخص ثبتت إصابته”.