الأمم المتحدة تدعو لوقف هجمات طالبان فى أفغانستان وتحذير المتمردين

جدة - نرمين السيد - دعت مبعوثة الأمم المتحدة الى أفغانستان، ديبورا لايونز، أمس الجمعة، حركة طالبان إلى "وقف الهجمات على المدن"، مطالبة مجلس الأمن الدولى بتوجيه تحذير واضح الى المتمردين.





وخلال اجتماع للمجلس، أمس، قالت لايونز إنه على الدول التى تتواصل مع المتمردين أن تحذرهم "من أنه لن يتم الاعتراف بحكومة تفرض بالقوة فى أفغانستان"، مهددة بعدم تجديد الاعفاءات التى تتيح لممثلى طالبان السفر رغم العقوبات، علما بأن مفعولها ينتهى فى سبتمبر.

ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، نبهت المبعوثة الأممية الى أن هذه الاعفاءات موجودة "فقط للسماح لهم بالمشاركة فى مفاوضات السلام" التى تجرى، خصوصًا فى قطر، موضحة أن تجديدها سيبقى رهنا بالتقدم الفعلى على الجبهة الدبلوماسية.

وأضافت لايونز: "لدينا اليوم فرصة لاثبات التزام مجلس الأمن الدولى والمجتمعين الإقليمى والدولى بهدف منع افغانستان من السقوط فى وضع كارثى وخطر إلى درجة لا مثيل لها خلال هذا القرن".

واعتبرت أن ما يحدث هو "كارثة سيكون لها تداعيات خارج حدود أفغانستان، مشيرة الى أن الحرب دخلت مرحلة أكثر دموية وأكثر تدميرًا، تذكر بما حصل فى سوريا وساراييفو"، مشددة على المجلس بضرورة وسرعة التحرك لتفادى "السيناريوات الاسوأ"،

وقال ممثل حكومة كابول، الذى طلب عقد اجتماع مجلس الأمن، إن الوضع "يتدهور بسرعة بسبب التصعيد الأخير للعنف من جانب طالبان والهجمات العسكرية الوحشية على مدن مهمة".