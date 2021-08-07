طوكيو: ارتفاع حصيلة ضحايا عملية طعن القطار إلى 9 جرحى

ويأتى الاعتداء رغم حالة تأهب أمنى فى العاصمة اليابانية التى تستضيف الألعاب الأولمبية، حيث وقعت عملية الطعن على متن قطار ليلى فى حى سيتاجايا غرب المدينة، على بعد عدة كيلومترات من موقع فعاليات الفروسية المنظمة فى إطار الأولمبياد.
وحسبما أفادت هيئة "إن اتش كى" الرسمية للبث، نقلاً عن مسؤولين فى جهاز الطوارئ، أُصيبت امرأة فى العشرينات بجروح بالغة فى الظهر، إذ تم توقيف القطار بشكل طارئ بعدما تلقت الجهة المشغلة لخط السكك الحديدية بلاغًا بالحادثة، فيما عثر على سكين وهاتف محمول يعتقد أنه للمشتبه به.
وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، وهو شاب فى العشرينات من عمره، بعدما سلم نفسه إلى متجر قريب، حيث قال لمديره إنه مرتكب الاعتداء.
وتفرض اليابان قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية، لكنها تشهد أحياناً جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى، حيث شهدت اليابان فى 2019، مقتل طالبة فى المدرسة وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح فى هجوم استهدف أطفالاً كانوا بانتظار حافلتهم.
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