صرف راتب الضمان الاجتماعي محرم 1443 خلال ساعات وزارة الموارد البشرية الاستعلام إلكترونياً

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، أهم ما يشغل بال العديد من المستفيدين بصفة شهرية ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، خاصةً بعد تحديث البيانات التي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتحديد المستفيدين الأكثر احتياجاً والمتعاونين في البحث عن فرصة عمل، هذا وينتظر عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالسعودية موعد نزول راتب الضمان شهر محرم 1443، والذي يوافق الأول من الشهر الهجري من كل شهر حسب الموعد المعتمد من وزارة الموارد البشرية، بالإضافة للتعرف على خدمة تقديم الاعتراض على راتب الضمان، وقد حددت الوزارة عدة شروط للتسجيل على راتب الضمان وكذالك الاستمرار في صرفه لمن هم مسجلين فعلياً، وخلال السطور التالية نوضح لكم تفاصيل الموضوع مع رابط التسجيل وتحديث البيانات لمستفيدي الضمان.موعد صرف راتب الضمان محرم 1443
من المقرر شهرياً صرف راتب الضمان في الأول من كل شهر هجري، ويتساءل الكثيرين من مستفيدي الضمان عن موعد صرف راتب شهر محرم 1443، وقد تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق الأول من محرم 1443، الموافق 9 أغسطس 2021، فمع الساعات الأولي من صباح موعد الصرف تبدأ الحسابات البنكية المعتمدة لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تلقي المبالغ المقرر صرفها للذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.رابط الاستعلام وتحديث البيانات لراتب الضمان
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني “hrsd.gov.sa“.
- تحديد الخدمات الإلكترونية.
- استخدام خدمات وزارة التنمية الاجتماعية.
- كتابة الرقم المدني وبيانات المستخدم.
- الفرد له 1000 ريال سعودي راتب ضمان.
- الأسرة المكونة من فردين لها 1285 ريال سعودي.
- راتب الضمان للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحصل على 1570 ريال سعودي.
- الأسرة التي عدد أفراها 4 تحصل على راتب 1855 ريال سعودي.
- تحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على راتب ضمان بمقدار 2140 ريال سعودي.
- الآسرة التي تتكون من 6 أفراد تحصل على 2420 ريال سعودي.
- أن يكون المستفيد سعودي الأصل والمنشأ.
- إقامة المستفيد بشكل دائم داخل الأراضي السعودية.
- عدم تجاوز الدخل الشهر الحاصل عليه المستفيد للحد المقرر لراتب الضمان.
- من بلغ سن الشيخوخة من الذكور والإناث.
- وجود عجز مؤقت أو دائم لدي المستفيد يمنعه من الحصول على عمل.
- الزوجة التي زوجها من متعاطي المخدرات.
- الأسر المعولة وهي “المرأة المطلقة وأبناؤها، الأرملة وأبناؤها، الأسرة المهجورة، الآسر المعلقة، أسرة الغائب والمفقود”.
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