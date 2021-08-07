ثبت فورا.. جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل واسبانيا اليوم مجانا في نهائي أولمبياد طوكيو 2021

نستعرض لكم عبر ثقفني، كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وإسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو 2021، حيث تترقب جماهير كرة القدم حول العالم اللقاء المنتظر الذي يجمع بين المنتخبين، والذي ينطلق اليوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021، وذلك لحساب مباراة نهائي كرة القدم الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو 2020 – رجال، وتقام هذه المباراة الكبرى بين العملاقين على أرضية ملعب نيسان، ويسعى منتخب اللاروخا إلى الإنتصار وتحقيق الميدالية الذهبية، فيما سيعتمد منتخب السليساو على الخط الهجومي الناري في فرض سيطرته والإنتصار في هذا النهائي المثير.

نجح منتخب إسبانيا في الوصول إلى النهائي، بعد تحقيق الفوز في مباراة الدور النصف نهائي التي جمعته مع منتخب اليابان، حيث انتهت نتيجة المباراة بهدف دون رد، وبعد المشوار الطويل للإسبان يأملون بالفوز، وعلى الجانب الآخر استطاع منتخب البرازيل من الوصول إلى الدور النهائي وخطف بطاقة التأهل، بعد خوض مباراة صعبة في النصف نهائي أمام منتخب المكسيك، حيث انتهت أشواط المباراة الأصلية والإضافة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح حيث انتهت بنتيجة 4/1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل واسبانيا مجانا

تذاع مباراة البرازيل واسبانيا عبر قنوات بين سبورت التي تمتلك الحق المباشر في بث مباريات الأولمبياد، ويبحث الكثير من المشجعين وعشاق كرة القدم عن القنوات التي ستبث مباراة البرازيل وإسبانيا بشكل مجاني ودون تشفير، حيث أعلنت عدد من القنوات الرياضية بث المباراة حصريا مجانا، ونوفر لكم تردد القنوات التي يمكن لكم مشاهدة المباراة عبر شاشاتها بشكل مفتوح، ونوفر لكم في السطور التالية الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة المجانية لمباراة اليوم المرتقبة.

قناة AZ Tv على القمر الأذري التردد 11169 أفقي، معدل الترميز 20400.

قناة Sport 1 Czechia على قمر ثور، التردد 11804 عمودي، وبمعدل الترميز، 28000.

قناة 3 Sport على القمر الأفغاني، التردد 11293 عمودي، التردد 11293 عمودي.

قناة Polsat Sport على قمر الهوت بيرد، التردد 11158 عمودي، معدل الترميز 27500.

موعد مباراة البرازيل وإسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو

تقام المباراة التي تجمع بين إسبانيا والبرازيل، ظهر اليوم السبت في إطار نهائي أولمبياد طوكيو 2020، حيث يحتضن استاد نيسان هذه المواجهة الكبرى، ويطلق حكم المباراة صافرة بداية شوط المباراة الأول، عند تمام الساعة 12.30 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي الساعة 1.30 بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة 2.30 بتوقيت السعودية وفلسطين، وعند الساعة 3.30 بتوقيت سلطنة عمان وأبوظبي.