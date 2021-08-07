بالتقسيط الميسر 2 مليون ريال بدون كفيل للسعودي والمقيم لدى مصرف الإنماء

بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 أشهر يحصل المواطن السعودي والمقيم في السعودية على تمويل إسلامي من مصرف الإنماء الذي يقدم تمويل شخصي سريع وفوري بموافقة المصرف والشريعة الإسلامية بالمملكة حيث يعتبر ذلك التمويل هو تمويل للأسهم ويتم بيعها لمصرف الإنماء بسعر معلوم وبعدها يتم سداد تمويل الأسهم على شكل أقساط شهرية ميسرة لمدة خمس سنوات تقريباً مع منح الحرية الكاملة في الحصول الأسهم المجازة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وذلك للحصول على عرض تمويل نقدي سريع بدون كفيل غارم ويصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي بأقل رسوم إدارية في السعودية عبر مصرف الإنماء بالمملكة.

أهم الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل من مصرف الإنماء بالمملكة

تمويل الأسهم لدى مصرف الإنماء هو أفضل تمويل ميسر متوافق مع الشريعة الإسلامية بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات ولكن لن يتم توفيره لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على أسرع تمويل شخصي بالأسهم وبأقساط ميسرة من مصرف الإنماء كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية يحتاج تعبئة نموذج بيع الأسهم المحلية قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء السعودي داخل أراضي المملكة.

يجب أن يحصل العميل المتقدم على الحد الشامل سواء كان العميل سعودي أو مقيم وتلك من أهم الشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي ميسر لدى مصرف الإنماء السعودي بالمملكة.

يحتاج موقع مصرف الإنماء السعودي بالمملكة فتح حساب إستثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار في السعودية للموافقة على طلب تمويل الأسهم من مصرف الإنماء السعودي بالمملكة العربية السعودية.

لن يتم الموافقة على طلب التمويل المقدم إلى مصرف الإنماء السعودي بالمملكة العربية السعودية إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي الذي قد يصل إلى أثنين مليون ريال سعودي بعد موافقة مصرف الإنماء السعودي داخل المملكة.

أهم المميزات المعلنة لدى تمويل مصرف الإنماء السعودي بالمملكة

الآن مصرف الإنماء من أهم المصارف التي تقدم تمويل نقدي إسلامي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويهدف التمويل إلى خدمة المواطن السعودي والمقيم من جميع الجنسيات المتاحة في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي بموافقة فورية لذلك يمتلك مصرف الإنماء الكثير من المزايا التمويلية المتعددة داخل المملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل: