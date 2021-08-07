بالتقسيط بدون كفيل ب100 ألف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد لدى اليسر للتمويل

اليسر للتمويل هي شركة سعودية توفر العديد من التمويلات الميسرة سواء كان للمواطن السعودي أو المقيم أو المتقاعد في المملكة العربية السعودية وأمتاز التمويل بأنه بالتقسيط الشهري الميسر بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة حتى 100 ألف ريال سعودي وإذا رغب العميل المتقدم في طلب مبلغ تمويل أكثر من مائة ألف ريال سعودي فلابد من توفير موافقة الكفيل بحد أقصى لمبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي عند التقديم على التمويل الشخصي أو تمويل السيارات لدى الشركة لذلك يجب توفير كافة الشروط والضوابط قبل القيام بالتقديم للحصول على المزايا المتاحة بالتقسيط الميسر والمرن الشهري لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

يوجد الكثير من الشروط والأحكام التي يجب توفيرها والإلتزام بها قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم أو متقاعد في السعودية وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة :

مدة عمل ثلاثة أشهر إذا كان العميل سعودي الجنسية وكذلك مدة عمل ستة أشهر للعميل المقيم من الجنسيات الأخرى في السعودية.

الدخل الشهري المطلوب للتمويل حيث تحتاج شركة اليسر للإجارة والتمويل خمسة آلاف ريال سعودي من المواطن السعودي وأيضاً ستة آلاف ريال سعودي من المقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية.

متاح التمويل للسعودي والمقيم والمتقاعد ولكن يحتاج أن يكون المتقدم عمره من 21 عام ويصل إلى 60 عام والمتقاعدين حتى 70 عام.

كافة المميزات التمويلية المقدمة من تمويل شركة اليسر بالسعودية

مزايا شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية من المزايا التمويلية الهامة التي توفرها الشركة لجميع العملاء السعوديين وكذلك المقيمين من الجنسيات الأخرى داخل أراضي السعودية حيث يمتاز بأنه تمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية حتى مبلغ مائة ألف ريال سعودي وأكثر من ذلك يحتاج موافقة الكفيل الغارم لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كما يلي بكافة التفاصيل:

أمتازت الآن رابط موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة بتوفير التمويل الميسر النقدي بدون كفيل سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي.

يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل 300 ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل الغارم عند التقديم على تمويل شركة اليسر للتمويل.

متاح التمويل لجميع الجنسيات بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.

متوافق تمويل اليسر مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

المستندات المطلوبة عند طلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية الكثير من المزايا الهامة لكافة العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بأنه بدون كفيل غارم حتى مائة ألف ريال سعودي ولكن يتحقق ذلك إلا بعد توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة واللازمة للتمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة :

يحتاج العميل المتقدم توفير صورة من الهوية الوطنية للمواطن السعودي وتوفير صورة من الاقامة أو جواز السفر للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

للموافقة على طلب التمويل لابد من توفير مختصر للراتب الشهري أو تعريف للراتب لجميع العملاء المتقدمين والمتقدمات لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يجب إحضار كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وتلك من أهم المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

لابد من الدخول أولاً على موقع شركة اليسر للتمويل والرابط متاح في الفقرة الثالثة ثم بعد ذلك أختيار طلب التمويل المناسب سواء كان شخصي أو سيارات.

ثم بعد ذلك الضغط على طلب التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل بدون كفيل حتى 100 ألف ريال.

بعدها يجب ملأ كافة البيانات الرسمية المطلوبة وإرسالها لدى موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة وبذلك يتم التقديم على التمويل.

طريقة التقديم الإلكتروني على تمويل شركة اليسر للتمويل في المملكة