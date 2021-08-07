إصابة 9 أشخاص في عملية طعن داخل قطار باليابان

أصيب 9 أشخاص بجروح في عملية طعن وقعت على متن قطار ركاب في طوكيو، يوم أمس الجمعة، فيما سلّم المشتبه به نفسه لاحقا إلى الشرطة بعدما هرب بداية من المكان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويأتي الاعتداء في وقت تشهد العاصمة اليابانية حالة تأهب أمني تزامنا مع استضافتها الألعاب الأولمبية.

ووقعت عملية الطعن على متن قطار ليلي في حي سيتاجايا في غرب المدينة.

وأصيبت امرأة في العشرينات بجروح بالغة في الظهر، وفق ما أفادت هيئة “إن اتش كي” الرسمية للبث، نقلا عن مسؤولين في جهاز الطوارئ.

ويقع مكان الاعتداء على بعد عدة كيلومترات عن موقع فعاليات الفروسية المنظّمة في إطار الأولمبياد.

وتم توقيف القطار بشكل طارئ بعدما أُبلغت الجهة المشغلة لخط السكك الحديدية بالحادثة فيما عثر على سكين وهاتف محمول يعتقد أنه للمشتبه به.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بعدما سلّم نفسه إلى متجر قريب حيث قال لمديره إنه مرتكب الاعتداء.

وتفرض اليابان قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.