فرنسا: قلقون من تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وفى بيان مساء أمس الجمعة، قالت السفارة الفرنسية لدى بيروت إنها تعرب "عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق، فى أعقاب إطلاق النار الذى وقع منذ 20 يوليو".

كما دعت فرنسا الجميع إلى "احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أى انتهاك للخط الأزرق، والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (اليونيفيل) التى تؤدى دورًا رئيسيًا فى منع أى تصعيد على الأرض".

وكان حزب الله اللبنانى قد أعلن فى بيان فى وقت سابق، عن قيام مجموعات فى المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة فى محيط مواقع إسرائيلية فى مزارع شبعا المحتلة بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية أول أمس الخميس على جنوب لبنان. وردت إسرائيل بقصف مدفعى على البلدات جنوب لبنان.