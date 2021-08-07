فيروس كورونا.. يتفشى في أستراليا وتايلاند ومكسيكو سيتي تتأهب

يبدو أن فيروس كورونا أخذ يضرب مجددا وبقوة في عدد من الدول، مثل أستراليا وتايلاند والمكسيك، حيث سجلت إصابات قياسية بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

ففي المكسيك، أصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر في مكسيكو سيتي و6 ولايات من أصل 32 ولاية بعدما ارتفعت إصابات كورونا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

حتى أمس الجمعة، سجلت المكسيك أكثر من 144 ألف حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني، بزيادة 4.6 بالمائة عن الذروة السابقة التي حدثت في يناير.

واقترب عدد الإصابات بالفيروس في المكسيك من 3 ملايين إصابة، فيما شهدت البلاد 243733 حالة وفاة مؤكدة لأشخاص تم اختبارهم، رغم أن الدولة لا تقوم بالكثير من الاختبارات، إذ تشير دراسات شهادات الوفاة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا يقترب من 370 ألفا، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ويعيش ما يقرب من ربع البلد الآن في أعلى مستوى من التأهب، الأمر الذي يتطلب إغلاق بعض الأعمال غير الأساسية وإجبار الآخرين على خدمة عدد أقل من الزبائن في وقت واحد.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية إن درجة التحذير في العاصمة وصلت للون "الأحمر" في نظام تحذير مرمز بالألوان للوباء، لكن مسؤولين في مكسيكو سيتي زعموا أنهم ما زالوا في المستوى البرتقالي، ما يسمح بنشاط تجاري أوسع.

وقالت عمدة مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم "لا نعتقد أنه يجب علينا إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بل علينا تسريع وتيرة التطعيم".

رقم قياسي في أستراليا

وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية، وتحديدا في أستراليا، سجلت البلاد، اليوم السبت، رقما قياسيا في الإصابات اليومية الجديدة بكورونا هذا العام مع استمرار انتشار "سلالة دلتا" شديدة العدوى في أكثر الولايات سكانا في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60 % من سكان أستراليا، سجلت أستراليا أيضا 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محليا بكوفيد-19 في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020، بينما شهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة 7 أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.

ومع تسجيل ما يزيد قليلا على 36 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 و937 حالة وفاة تجنبت أستراليا ما شهدته الدول المتقدمة الأخرى من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ولكنها تشهد أدنى معدلات من التطعيم مع حصول 20 % فقط ممن تزيد أعمارهم على 16 عاما على التطعيم بشكل كامل.

وآخر في تايلاند

وإلى الشمال من أستراليا، وتحديدا في تايلاند، سجلت البلاد رقما قياسيا في كل من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في تايلاند 21838 إصابة، منها 212 وفاة، وذلك وفقا لما أعلنته قوة مكافحة الفيروس في البلاد، بحسب رويترز.

وترفع الحالات الجديدة إجمالي الإصابات إلى 736522 وإجمالي الوفيات إلى 6066 منذ بدء الجائحة العام الماضي.