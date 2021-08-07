ألمانيا تسجل 3206 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و787639 بعد تسجيل 3206 إصابات جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91778 بعد تسجيل 24 وفاة.
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