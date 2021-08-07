الصين تسجل 107إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 124 قبل يوم

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 107 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 124 إصابة قبل يوم.
وذكرت اللجنة في بيان أن 75 من الإصابات الجديدة محلية هبوطا من 80 إصابة قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 32 هبوطا من 58 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93605 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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