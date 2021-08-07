الأرجنتين تخفف قيود كورونا مع اقتراب حصيلة الإصابات من 5 ملايين

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحكومة إلى أن خطتها تتضمن تخفيف القيود على الاختلاط الاجتماعى وإعادة فتح المدارس وزيادة عدد الأشخاص الذين سيسمح لهم دخول البلاد من ألف شخص إلى 1700 يوميا.

وقررت السلطات الأرجنتينية اعتماد هذه الخطة بعد 10 أسابيع من تسجيل معدلات منخفضة للإصابات و8 أسابيع من انخفاض عدد الوفيات، لكن الخبراء يحذرون من أن الوباء لم ينته على الرغم من التغيرات الإيجابية.

وأشار الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز إلى أن المضى قدما بإعادة فتح البلاد ورفع القيود سيعتمد على وتائر التطعيم.

وتقضى المرحلة الثانية من خطة إعادة الفتح، التى ستعتمد على معدلات الإصابات الجديدة، بزيادة عدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم فى التجمعات ورفع القيود عن الفعاليات فى الهواء الطلق، والسماح بالرحلات الجماعية للمطعمين وإعادة فتح الحدود أمام الأجانب.

وفى نهاية المطاف سيتم استئناف الفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم، لكن ذلك سيحدث فقط فى حال استمرار انخفاض عدد الإصابات.