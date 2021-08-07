وزراء خارجية مجموعة السبع: الأدلة تظهر أن إيران وراء هجوم ناقلة ميرسر ستريت

جدة - نرمين السيد - قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، فى بيان، إن إيران تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن جميع الأدلة المتاحة تظهر أن طهران وراء الهجوم الذى استهدف ناقلة "ميرسر ستريت" الأسبوع الماضي.





وأضاف البيان، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الجمعة، أن جميع الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران فى هذا الصدد، مضيفاً أنه لا مبرر لهذا الهجوم الذى وقع فى خليج عمان. ونفت طهران أى تورط لها فى هذا الهجوم الذى تم باستخدام طائرة مسيرة قتل فيها اثنان، بريطانى وروماني. وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" من جانبها إن استنتاجات الخبراء تشير إلى أن الطائرة المسيرة (الدرون) التى استخدمت فى الهجوم كانت إيرانية الصنع.

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