بافتتاح الدوري الفرنسي.. تعادل إيجابي بين موناكو ونانت

في أولى مباريات الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022، تعادل فريقا موناكو ونانت بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت الجمعة على استاد لويس الثاني التابع لموناكو، وبحضور الأمير ألبرت.
وسجل الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز أول أهداف الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لفريقه موناكو، غير أن صاحب الأرض استهل الموسم ببداية شاقة بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه نانت.
وكاد المهاجم الهولندي ميرون بوادو أن يضع موناكو في المقدمة في الدقيقة 8 في ظهوره الأول، لكن تسديدته من زاوية صعبة ومن وضع انفراد ذهبت خارج المرمى وتم استبداله بعد ساعة من البداية.
وسجل مارتنز هدفه بعدها بست دقائق إثر تمريرة من كايو هنريك، وفقا لوكالة رويترز.
وهيمن موناكو على المباراة حتى نجح جان-شارل كاستيليتو في إدراك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 42، لكنه أظهر القليل من الشجاعة في الشوط الثاني حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت المزيد من الإثارة لكن الفريق الزائر صمد أمام الضغط ليخرج بنقطة مستحقة.
يشار إلى أن موناكو احتل المركز الثالث في الموسم الماضي بقيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.
ويبدأ ليل حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد على ملعب ميتز بعد غد الأحد.
وسيخوض باريس سان جرمان بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مباراته الأولى في سعيه لاستعادة اللقب على ملعب تروا غدا السبت بعد تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين بينهم الحارس جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق.
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