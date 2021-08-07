واشنطن عن اغتيال مسؤول أفغانى: تلك الأعمال لن تمنح طالبان الشرعية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، إن على طالبان بذل مزيد من الجهود لإثبات مزاعمها بشأن السلام، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وقالت فى إيجازها الصحفى إن طالبان "تدعو العالم للاعتراف بشرعيتها، لكن هذه الأفعال لن تجلب للحركة الشرعية التى تطلبها".
وكانت "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومى، دواخان مينه بال، المعروف بانتقاداته للحركة.
وجاء تبنى الحركة لعملية الاغتيال قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولى مخصصة لبحث الأوضاع فى أفغانستان التى تشهد صراعا بين الحركة والقوات الحكومية، والذى يشهد تصاعدا مع اقتراب موعد الانسحاب النهائى للقوات الأمريكية من البلاد المقرر نهاية الشهر الجارى.
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