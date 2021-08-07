جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل فى بيان إن حطام الطائرة كان على بعد 13 كيلومترا شمال شرق كيتشيكان التى تحيط بها غابات ومرتفعات صخرية.
وأوضح أن الطائرة سياحية وكانت مخصصة لمشاهدة معالم المدينة.
وأنزلت المروحية التابعة لخفر السواحل سباحى إنقاذ إلى الموقع، إلا أنهم لم يبلغوا عن أى ناجين، كما لم يتم الكشف عن هويات القتلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل أفراد طائرة تحطمت في ألاسكا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.