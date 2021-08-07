مقتل أفراد طائرة تحطمت في ألاسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل فى بيان إن حطام الطائرة كان على بعد 13 كيلومترا شمال شرق كيتشيكان التى تحيط بها غابات ومرتفعات صخرية.

وأوضح أن الطائرة سياحية وكانت مخصصة لمشاهدة معالم المدينة.

وأنزلت المروحية التابعة لخفر السواحل سباحى إنقاذ إلى الموقع، إلا أنهم لم يبلغوا عن أى ناجين، كما لم يتم الكشف عن هويات القتلى.