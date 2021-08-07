البرازيل تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث فى عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثانى عالميا فى عدد الوفيات.

يُذكر أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية كانت قد أصدرت فى 4 يونيو تصريحا لاستيراد واستخدام اللقاح الروسى الذى طوره معهد غاماليا.