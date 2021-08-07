الخارجية الأميركية تدعو لبنان لمنع هجمات حزب الله ضد إسرائيل

حضت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية على منع مقاتلي حزب الله من إطلاق صواريخ نحو إسرائيل مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "ندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع هجمات كهذه وبسط سيطرتها على هذه المنطقة". وأضاف "نشجع بشدة كل الجهود للحفاظ على الهدوء".

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