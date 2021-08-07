الجيش اليمنى يصد هجوما حوثيا فى مأرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، عن كسر هجوم لميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وتكبيدها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.





وقال المركز الإعلامى للجيش اليمنى، إن عناصر الجيش والمقاومة رصدوا محاولة مجاميع من ميليشيات الحوثى مهاجمة أحد المواقع العسكرية فى جبهة رحبة وكانوا لها بالمرصاد. كما أكد أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع تلك العناصر المهاجمة. وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتحركات الميليشيات على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، بحسب المركز. كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، فى الجبهة ذاتها تجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية وألحق بها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

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