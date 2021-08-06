اليمن يرحب بتعيين الأمم المتحدة هانس جراندبرج مبعوثا خاصا

جدة - نرمين السيد - وجددت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية -فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبنى على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسى شامل ينهى الانقلاب والحرب التى أشعلتها المليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمنى الذى يواجه أسوأ أزمة إنسانية.

وعبرت الوزارة عن أملها فى أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية فى الشأن اليمنى، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار فى ظل الإجماع الدولى على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.