ألمانيا تفرض الحجر الصحى على القادمين من جنوب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وسيبدأ تطبيق الحجر اعتبارا من الأحد على القادمين من مناطق أوسيتانى وبروفانس-ألب-كوت-دازور وكورسيكا، التى تشهد ارتفاعا فى إصابات كورونا.
ويتعين على المسافرين الوافدين من هذه المناطق السياحية الخضوع لحجر صحى مدته عشرة أيام، إذا لم يكن لديهم تصريح صحى يثبت أنهم تلقوا تلقيحهم بشكل كامل، أو أصيبوا بالوباء وشفوا منه، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأوضح المعهد الألمانى أن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية مثل جوادلوب ومارتينيك وريونيون وسانت مارتن وسانت بارتيليمى معنية أيضا بالقرار إثر تسجيلها عددا من الإصابات بالفيروس يزيد على 200 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدى سبعة أيام.
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