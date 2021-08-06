إسرائيل: لا نرغب بالتصعيد على حدود لبنان لكن مستعدون لذلك

أكدت إسرائيل أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".
وكان الجيش قد اشار في بيان سابق الى انه "يقوم بقصف مصادر إطلاق (الصواريخ) في لبنان".
وأعلن حزب الله اللبناني الذي يحظى بنفوذ كبير افي جنوب لبنان مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، بعد يومين من تبادل القصف بين الجانبين.
وقال شيفلر إن 19 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان، ولم يعلن أن عن وقوع إصابات. ومن هذه المقذوفات سقطت ثلاث في لبنان وعبرت 16 قذيفة الحدود اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 10 منها.
وقال المتحدث العسكري "نعتقد أن حزب الله يريد أن يظهر أنه يسيطر على جنوب لبنان (وأنه) لا يريد حربا شاملة أيضا". وبحسب الناطق شيفلر فإن استهداف حزب الله مناطق غير مأهولة "ما هو إلا إشارة" منه بذلك.
وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي الخميس تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، قائلا إنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.
وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجمعة إن هذا التصعيد "خطير للغاية" ودعت إلى وقف "فوري" لإطلاق النار.
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