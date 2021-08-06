جنبلاط يعلق على التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

دوت الخليج :- علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، على التصعيد الحاصل في المنطقة الحدودية اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل.
وغرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "بعد الذي حدث في الجنوب، وفي شويا بالتحديد، نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي".
ودعا إلى تحكيم العقل في التخاطب بعيدا عن التشنج.
وشهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان وإسرائيل تصعيدا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.
المصدر: تويتر
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