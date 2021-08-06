الصين تغلق محطتى قطار وتوقف الطيران فى يانجتشو بعد تسجيل 124 إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون صينيون إن سلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا هى السبب فى زيادة الحالات، وإن كانت لم تسبب انتشارا واسعا للعدوى فى بعض المدن، بينما ظهرت مؤشرات أولية على أن الإصابات تتراجع.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 124 إصابة جديدة أمس الخميس، مقارنة مع 85 فى اليوم السابق، وأضافت أن 80 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 62 فى اليوم السابق.
وكانت معظم الحالات المسجلة فى الآونة الأخيرة فى مدينة يانجتشو القريبة من مدينة شنجهاى، المركز التجارى والمالى فى الصين.
وأغلقت السلطات اليوم الجمعة، محطتى قطار فى يانجتشو ومنعت دخول الركاب، فى محاولة لاحتواء تفشى الفيروس داخل المدينة.
وأوقفت المدينة رحلات الطيران المحلية والانتقالات مع المدن الأخرى، بحسب قناة "روسيا اليوم".
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