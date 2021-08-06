مصرع أكثر من 40 مهاجرا بالقرب من جزر الكنارى الإسبانية

جدة - نرمين السيد - وقالت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة Caminando Fronteras غير الحكومية لمساعدة المهاجرين، إن القارب انقلب بعد حوالى نصف الساعة من مغادرته مدينة الداخلة الصحراوية فى المغرب.
وحسب معطيات المدافعة عن حقوق الإنسان، فقد أسفر الحادث عن مصرع 30 امرأة و8 أطفال و4 رجال، ونجا 10 أشخاص من الحادث، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتشير معطيات المنظمات غير الحكومية، إلى أن عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، بلغ 2087 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى.
وحسب بيانات الداخلية الإسبانية، فإن 16.5 ألف مهاجر غير شرعى دخلوا البلاد منذ بداية العام وحتى 1 أغسطس، منهم 15.3 ألف شخص وصلوا بحرا.
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