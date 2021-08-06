السودان: لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث عنف فى كولقى بشمال دارفور

جدة - نرمين السيد - وترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعا طارئاً، اليوم الجمعة، ضم عضوى مجلس السيادة الدكتور الهادى إدريس والطاهر حجر، وحاكم إقليم دارفور منى اركو مناوى، ووزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وجميع قادة "حركات الكفاح المسلح"، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية العليا المشتركة؛ لمناقشة تطورات الأحداث التى وقعت فى منطقة كولقى وما جاورها من مناطق بولاية شمال دارفور.

وقال سليمان صندل الأمين السياسى لحركة (العدل والمساواة) نائب رئيس اللجنة العليا العسكرية المشتركة، إن الاجتماع أقر تشكيل لجنة برئاسة قائد ثانى قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، وممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة والنائب العام، إلى جانب عضوية جميع (حركات الكفاح المسلح).

وأضاف أن الاجتماع قرر أن تتوجه اللجنة فوراً إلى شمال دارفور؛ للوقوف ميدانياً، وتقصى الحقائق حول الأحداث التى شهدتها تلك المناطق، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل تطورات الأحداث والمعلومات الواردة من قبل الأجهزة الأمنية و(حركات الكفاح المسلح)، واعتمد عددا من التدابير الأمنية التى من شأنها إعادة الهدوء إلى تلك المناطق.

ولفت إلى تشكيل قوة مشتركة من جميع الأطراف؛ للتوجه فوراً إلى المناطق المذكورة.