جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى منشور على موقع الحكومة البريطانية، إنها تنصح "بعدم السفر إلى أفغانستان. وتنصح كل البريطانيين هناك بمغادرة البلاد فورا".
وارتفع مستوى العنف فى أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو عندما أطلقت طالبان عملية فى أجزاء واسعة من البلاد تزامنا مع بدء الجيش الأمريكى آخر مراحل انسحابه، مسدلا الستار على حرب استمرت 20 عاما.
وصعّد الجيشان الأفغانى والأمريكى ضرباتهما الجوية ضد المتمردين، وحذرت طالبان الأربعاء من أنها ستستهدف مسؤولين حكوميين بارزين ردا على ذلك.
ودعا الاتحاد الأوروبى، أمس الخميس، إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار" فى أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بريطانيا تطالب رعاياها بمغادرة أفغانستان فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.