عاجل.. بريطانيا تطالب رعاياها بمغادرة أفغانستان فورا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى منشور على موقع الحكومة البريطانية، إنها تنصح "بعدم السفر إلى أفغانستان. وتنصح كل البريطانيين هناك بمغادرة البلاد فورا".

وارتفع مستوى العنف فى أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو عندما أطلقت طالبان عملية فى أجزاء واسعة من البلاد تزامنا مع بدء الجيش الأمريكى آخر مراحل انسحابه، مسدلا الستار على حرب استمرت 20 عاما.

وصعّد الجيشان الأفغانى والأمريكى ضرباتهما الجوية ضد المتمردين، وحذرت طالبان الأربعاء من أنها ستستهدف مسؤولين حكوميين بارزين ردا على ذلك.

ودعا الاتحاد الأوروبى، أمس الخميس، إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار" فى أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية.