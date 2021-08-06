إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة

جدة - نرمين السيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بإعادة فتح مدخل القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما.





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