جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، اليوم الجمعة، أن العميد مايكل هرتسوج، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوج، سيعين سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقال بينت فى تغريدة بحسابه على تويتر: "اليوم، عينت العميد (احتياط) مايك هرتسوج سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة. مايك هو الشخص المناسب فى الوقت المناسب.خلال 40 عاما من الخدمة فى الجيش الإسرائيلى، شغل عددا من المناصب العليا وشارك على مر السنين بدور نشط فى العديد من المفاوضات السياسية". وعمل هرتسوج، (69 عاما)، فى السنوات الأخيرة كزميل فى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط وكزميل فى معهد سياسة الشعب اليهودى. ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على تعيين هرتسوج قريبا بالاتفاق مع وزير الخارجية يائير لابيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين شقيق الرئيس الإسرائيلى سفيرا لدى واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.