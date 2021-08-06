الأمم المتحدة: تعيين هانس جروندبيرج مبعوثا خاصا لليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، تعيين هانس جروندبرج من السويد مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن جريفيثس، الذى تم تعيينه وكيلاً الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.





ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبى إلى اليمن. ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً فى الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل فى مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

كما رأس قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية فى وزارة الشؤون الخارجية السويدية فى ستوكهولم خلال الفترة التى استضافت فيها السويد المفاوضات التى يسّرتها الأمم المتحدة والتى أدت إلى اتفاقية ستوكهولم فى ديسمبر 2018.

وعمل جروندبرج فى بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبى حول العالم، وشغل مناصب فى القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط- الخليج فى المجلس الأوروبى أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى فى العام 2009.

وهو حاصل على ماجستير العلوم فى إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".