ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبى إلى اليمن. ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً فى الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل فى مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.
كما رأس قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية فى وزارة الشؤون الخارجية السويدية فى ستوكهولم خلال الفترة التى استضافت فيها السويد المفاوضات التى يسّرتها الأمم المتحدة والتى أدت إلى اتفاقية ستوكهولم فى ديسمبر 2018.
وعمل جروندبرج فى بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبى حول العالم، وشغل مناصب فى القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط- الخليج فى المجلس الأوروبى أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى فى العام 2009.
وهو حاصل على ماجستير العلوم فى إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: تعيين هانس جروندبيرج مبعوثا خاصا لليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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