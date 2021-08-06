عاجل.. لبنان يقدم شكوى للأمم المتحدة لإدانة القصف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، وجهت وزيرة الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى ضد الكيان الإسرائيلى، لإدانة القصف الذى تعرض له لبنان بتاريخ 4 و 6 أغسطس 2021 بأشد العبارات، لما يشكّل من انتهاك صارخ لسيادته ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولى والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وبخاصة القرار 1701.

وقالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تتابع بقلق تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

ودعت البعثة الأممية فى لبنان، الأطراف للالتزام بالقرار 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار، موضحة "احتمال حدوث خطأ فى التقدير قد يؤدى لعواقب وخيمة على الحدود".

وأضافت البعثة الأممية "نجرى اتصالات مع الطرفين من أجل التهدئة".