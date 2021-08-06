قيس سعيّد: لا تربكنا الأراجيف والمناورات

قيس سعيّد: لا تربكنا الأراجيف والمناوراتجدد الرئيس التونسي قيس سعيد التزامه بأحكام الدستور، وانتقد الحكومة السابقة والقائمين على الشأن العام بعدم احترام حق المواطنين وتخليهم عن واجباتهم في توفير أدنى شروط الخدمات الصحية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن سعيد، خلال موكب أداء اليمين الدستورية من قبل علي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، قوله: "ما أداؤكم لليمين طبقا للفصل 98 إلا دليل على أننا نعمل بأحكام الدستور''.. مشددا على أن "الصحة حق من حقوق الإنسان وليست بضاعة في أسواق السياسة والمال".

وأضاف: إنه ''في ظرف وجيز تم توفير ملايين اللقاحات وفي ظرف قياسي وتوفرت كل المعدات الأخرى وخاصة الأوكسيجين".. متهما جهات سياسية، دون أن يسمها بـ"المتاجرة بصحة المواطنين والمواطنات".

ودعا في هذا السياق التونسيين إلى الإقبال على عمليات التلقيح التي ستنطلق يوم الأحد القادم.. لافتا إلى وجود محاولات لإرباك العمل الذي يقوم به.

وشدد على أن ''هذه المحاولات لا تربكنا ولا المناورات والأراجيف السياسية التي يبثونها في وسائل التواصل وهي لا تزيدنا إلا إصرارا وثبوتا وعزما على المضي إلى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء".