البيت الأبيض: 50% من الأمريكيين تلقوا لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالى الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية -حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس فى العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.