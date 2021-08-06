صور.. الرئيس التونسى يكلف على مرابط بتسيير وزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فإن على مرابط أدى اليوم الجمعة، اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 89 من الدستور.

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