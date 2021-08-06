فيديو.. الرئيس التونسى: الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة فى السوق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أضاف سعيد "تم ترك الكثير من المواطنين فى المستشفيات من دون الحد الأدنى من الرعاية الصحية". وتابع سعيد "الأصدقاء والأشقاء سيواصلون دعم تونس باللقاحات"، موضحا أنه تم توفير ملايين اللقاحات فى ظرف قياسى. وأكد الرئيس التونسى "نعمل بأحكام الدستور والبعض تجاهل التزاماته".

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