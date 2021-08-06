أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 186 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 186 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
ارتكبت قوى العدوان 186 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا و30 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 204 قذائف و137 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والتحيتا.
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