الممثلة الأممية لأفغانستان تحذر من كارثة تتجاوز حدود البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت ليونز فى جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن التطورات فى أفغانستان، إن "حركة طالبان تحاول السيطرة على المراكز الإقليمية بقوة السلاح"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وأضافت: "هجمات حركة طالبان أودت بحياة عدد كبير من المدنيين خلال الفترة الماضية"، لافتة إلى أن "طالبان تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضى".

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية فى وقت زادت فيه طالبان من هجماتها، منذ أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان بحلول سبتمبر.

واعتبر الرئيس الأفغانى أشرف غنى، الاثنين، أن قرار الولايات المتحدة "المفاجئ" بسحب قواتها من أفغانستان كان وراء تدهور الوضع الأمنى فى بلاده، غير أنه أضاف بأن حكومته لديها خطة للسيطرة على الموقف خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة 6 أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أقر بأن الحركة لم تعد "حركة مشرذمة تفتقد للخبرة"، مضيفا "نواجه قيادة منظمة مدعومة من ائتلاف آثم للإرهاب الدولى والدوائر الداعمة له"، بحسب الوكالة الفرنسية.