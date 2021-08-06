السفارة الأمريكية باليونان تحذر رعاياها من كوارث طبيعية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة، فى بيان نقلت عنه وكالة كاثمرينى اليونانية: "يجب على المواطنين الأمريكيين توخى الحذر الشديد فى المناطق المتضررة، بما فى ذلك فى إيفيا، ومنطقة أولمبيا القديمة فى إليا، وشرق مانى، وفثيوتيدا، وحول كاباندريتى وبوليديندرى فى الضواحى الشمالية لأثينا".
ونوه البيان إلى أن سلطات الحماية المدنية اليونانية تنسق عمليات الإخلاء من المناطق المتضررة.
وتابع البيان "حرائق الغابات تخلق اضطرابات إضافية فى مناطق أوسع، مثل انقطاع الكهرباء أو المياه، والهواء الملوث، وإغلاق الطرق".
وأضاف: "مع تعرض معظم اليونان لخطر شديد أو مرتفع لحدوث حرائق، يجب أن تدرك أن حرائق جديدة قد تندلع فى أى مكان فى البلاد دون سابق إنذار".
ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون فى أى من المناطق المتضررة أو يسافرون بالقرب منها باتباع تعليمات السلطات المحلية ومراقبة وسائل الإعلام المحلية وتنبيهات الطوارئ عن كثب.
واختتم البيان بالقول "تجنب أى أعمال قد تتسبب فى نشوب حريق. تجنب السفر غير الضرورى. كن على علم بأن السلطات اليونانية منعت الوصول إلى الغابات والمناطق الحرجية خلال هذا الوقت الذى يتسم بخطر الحرائق الشديد ".
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