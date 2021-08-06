اصطياد سمكة مخيفة ذات "أسنان بشرية"

تمكن صياد في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية، مؤخرا، من اصطياد سمكة غريبة الشكل، ذات أسنان كتلك التي يمتلكها البشر.
وتعرف هذه السمكة ذات الشكل المخيف باسم "رأس الغنم"، وهي نادرة، وتتمتع بأسنان شبيهة لتلك الخاصة بالبشر.
وحظيت الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باستغراب كثيرين، علما أن وزن السمكة حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية يبلغ 4 كيلوغرامات.
وأشار الصياد الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أنه تمكن من اصطياد السمكة "ذات الفم المليء بالأسنان" على حد وصفه، بينما كان في رحلة مع شقيقه.
ووفق الصياد فإنه قام بطهو السمكة، واصفا مذاقها بالجيد جدا، رغم شكلها المرعب والغريب.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد سمكة بأسنان تبدو كما لو أنها بشرية، ففي عام 2014، اصطاد الروسي إليكس كوروبوف، سمكة مرعبة بأسنان كبيرة أيضا.
وتتمتع سمكة "رأس الغنم" بعدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، بينما أطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه فم الخروف.
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