أخبار اليمن : بدءاً من اليوم.. فلكي يمني يحذر من تقلبات جوية جديدة

بدءاً من اليوم.. فلكي يمني يحذر من تقلبات جوية جديدة
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة ماطرة جديدة متوقعة على اليمن خلال اربعة أيام مقبلة ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة على بعض المناطق اليمنية.
وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، إلى تراجع بسيط في هطول الأمطار مقارنة بأربعة ايام ماضية على مستوى اليمن وليس على مستوى المنطقة/المحافظة.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات.
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