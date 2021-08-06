أخبار اليمن : قصف سعودي جديد يوقع جرحى مدنيين بصعدة

دوت الخليج -

قصف سعودي جديد يوقع جرحى مدنيين بصعدة

أسفر قصف جديد شنته قوات العدو السعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، عن إصابة عدد من المدنيين. قصف سعودي جديد يوقع جرحى مدنيين بصعدةأسفر قصف جديد شنته قوات العدو السعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، عن إصابة عدد من المدنيين. وأوضح مصدر أمني أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي أدى لإصابة اثنين من المدنيين وإلحاق أضراراً كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين في مديرية شدا الحدودية. الجدير بالذكر أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي سقط على إثرها المئات من الشهداء والجرحى.

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