وزير دفاع إسرائيل: لن نسمح لحزب الله بالعبث معنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال الوزير الإسرائيلى "الوضع فى لبنان مريع ويمكننا جعله أسوأ.. سنقابل التهدئة بالتهدئة ولا مصلحة لنا فى لبنان". وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى "ننصح حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا".

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