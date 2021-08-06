وزراء مجموعة العشرين يتبنون إعلانا لتدعيم التعليم الرقمى

جدة - نرمين السيد - تبنى وزراء مجموعة دول العشرين إعلانا ينص على تطوير التعليم الرقمى والاستفادة من البحث والتعليم العالى؛ للنهوض بالتحديات الحالية وخاصة المساعدة على محاربة فيروس كورونا.





وأعرب الوزراء- وفقا لما نقلت وكالة آكى الإيطالية- عن أملهم فى تعبئة إمكانيات البحث والتعليم والرقمنة؛ لتحقيق تقدم مستدام وانتعاش شامل على مستوى دولهم والعالم.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الإعلان يركز على عدة محاور منها التعامل مع الطبيعة المتغيرة للمهارات العلمية، والحفاظ على المبادئ والقيم الأخلاقية فى البحث العلمى، والتوصل إلى فهم مشترك للمساحات الرقمية.

من جانبها، ركزت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون البحث العلمى والشباب ماريا جابريل، خلال مشاركتها فى الاجتماع، عن رغبة الاتحاد فى العمل من أجل تطوير قوة عاملة ماهرة رقمية تسهم فى خلق البنى التحتية الرقمية الملائمة للتحول البيئى.