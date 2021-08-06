وأعرب الوزراء- وفقا لما نقلت وكالة آكى الإيطالية- عن أملهم فى تعبئة إمكانيات البحث والتعليم والرقمنة؛ لتحقيق تقدم مستدام وانتعاش شامل على مستوى دولهم والعالم.
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الإعلان يركز على عدة محاور منها التعامل مع الطبيعة المتغيرة للمهارات العلمية، والحفاظ على المبادئ والقيم الأخلاقية فى البحث العلمى، والتوصل إلى فهم مشترك للمساحات الرقمية.
من جانبها، ركزت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون البحث العلمى والشباب ماريا جابريل، خلال مشاركتها فى الاجتماع، عن رغبة الاتحاد فى العمل من أجل تطوير قوة عاملة ماهرة رقمية تسهم فى خلق البنى التحتية الرقمية الملائمة للتحول البيئى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزراء مجموعة العشرين يتبنون إعلانا لتدعيم التعليم الرقمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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