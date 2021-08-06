جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت القيادة العسكرية الأمريكية، إن المسيرات التى استهدفت ناقلة النفط الإسرائيلية، ميرسر ستريت، انطلقت من الساحل الإيرانى. وأوضحت القيادة الأمريكية "ميرسر ستريت تعرضت لهجوم فاشل بمسيرتين قبل ضربها بالثالثة"، موضحة "المسيّرة الـ 3 التى استهدفت ميرسر ستريت تسببت فى ثقب بها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أمريكا : حصلنا على أجزاء من مسيرات إيرانية ضربت السفينة الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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