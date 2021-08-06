عاجل- فيديو.. حادث طعن داخل قطار ركاب فى طوكيو وإصابة 4 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة، حسب وكالة "كيودو" اليابانية، أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة داخل قطار كهربائى فى حى سيتاجايا فى العاصمة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ونقلت الوكالة عن مصدر شرطى تأكيده أن الهجوم خلف أربعة مصابين، وتداولت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة وقوع الهجوم.