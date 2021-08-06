ميقاتى عن تشكيل الحكومة اللبنانية: الأمور بخواتيمها

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى فى تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: "إذا اتخذ القرار بعدم المداورة فى الحقائب بين الطوائف، فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب".

وأشار إلى أن "حيزا من الحديث مع عون كان عما حصل فى الجنوب ونتمنى أن تهدأ الأوضاع هناك وأوجه تحية للجيش على الدور الذى يقوم به"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".