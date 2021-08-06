أفغانستان: طالبان تقترب من السيطرة على عاصمتين بعد اشتباكات مع الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون أفغانى إن مقاتلى حركة طالبان كثفوا الاستباكات مع القوات الحكومية الأفغانية، اليوم الجمعة، حيث استهدفوا ميليشيات متحالفة مع الحكومة، ليتسع بذلك نطاق سيطرتهم على بلدات حدودية، واقتربوا من عاصمتى إقليمين.





وبحسب "رويترز"، قُتل 10 جنود أفغان وقائد مسلحين فى ميليشيا عبد الرشيد دستم، بإقليم جوزجان فى شمال البلاد. وقال نائب حاكم الإقليم عبد القادر ماليا، إن "طالبان شنت هجمات عنيفة على مشارف شبرغان (عاصمة الإقليم) هذا الأسبوع، وخلال الاشتباكات العنيفة قُتل قائد قوات ميليشيا متحالفة مع الحكومة وموالية لدستم". وقال عضو بالمجلس المحلى إن 9 من بين 10 أحياء فى جوزجان أصبحت خاضعة الآن لسيطرة طالبان، مضيفًا أن الصراع للسيطرة على عاصمة الإقليم مستمر. وتفاقمت الأزمة الإنسانية فى إقليم هلمند جنوب البلاد، حيث تدمرت ممتلكات المدنيين ونشبت النيران فى المتاجر خلال قتال مستمر منذ أسبوع للسيطرة على العاصمة لشكركاه. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلامة عشرات الآلاف من المواطنين المحاصرين داخل المدينة.

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